Новая дорога в Волгограде обеспечит большую транспортную доступность

ВОЛГОГРАД, 28 авг – РИА Новости. Новая дорога появится в Волгограде, она будет дублировать Вторую и Третью продольную магистрали и повысит транспортную доступность для жителей пяти районов города, первый этап работ завершится к концу текущего года, сообщает в среду пресс-служба администрации области.

В Дзержинском районе Волгограда идет строительство дороги, которая соединит бульвар 30-летия Победы с новыми кварталами, где возведено и еще возводится большое количество многоквартирных домов, к которым нет дорог с твердым покрытием. Как отмечает администрация, дорога длиной почти в 900 метров будет готова к концу текущего года, и этот участок станет частью новой магистрали – дублера Второй и Третьей продольных.

"Мы приняли решение построить полноценную дорогу, которая соединит проспект Жукова и Вторую Продольную. Для жителей района и Волгограда в целом это один из самых важных участков, который, с одной стороны, позволит повысить транспортную доступность объектов, с другой, послужит хорошим импульсом для комплексного развития территории", - цитирует обладминистрация слова губернатора Андрея Бочарова.