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РИА Новости
Волгоградская область

Новая дорога в Волгограде обеспечит большую транспортную доступность

12:13 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 авг – РИА Новости. Новая дорога появится в Волгограде, она будет дублировать Вторую и Третью продольную магистрали и повысит транспортную доступность для жителей пяти районов города, первый этап работ завершится к концу текущего года, сообщает в среду пресс-служба администрации области.
В Дзержинском районе Волгограда идет строительство дороги, которая соединит бульвар 30-летия Победы с новыми кварталами, где возведено и еще возводится большое количество многоквартирных домов, к которым нет дорог с твердым покрытием. Как отмечает администрация, дорога длиной почти в 900 метров будет готова к концу текущего года, и этот участок станет частью новой магистрали – дублера Второй и Третьей продольных.
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"Мы приняли решение построить полноценную дорогу, которая соединит проспект Жукова и Вторую Продольную. Для жителей района и Волгограда в целом это один из самых важных участков, который, с одной стороны, позволит повысить транспортную доступность объектов, с другой, послужит хорошим импульсом для комплексного развития территории", - цитирует обладминистрация слова губернатора Андрея Бочарова.
Отмечается, что за последние 5 лет в Волгограде обновлены и построены 240 километров автодорог, а до конца года будут отремонтированы еще 35 дорожных объектов.
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Волгоградская областьИнфраструктура - НовостиАндрей БочаровДзержинский районВолгоградская областьОбщество
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