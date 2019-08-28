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РИА Новости

В Якутии восстановили электроснабжение 80% потребителей

12:06 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрансформаторная площадка ТЭЦ
Трансформаторная площадка ТЭЦ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Трансформаторная площадка ТЭЦ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 80% отключенных потребителей в Якутии, ведется подключение оставшихся, сообщили РИА Новости в "Русгидро".
"Энергетики Западных электрических сетей восстановили электроснабжение 80% потребителей вилюйской группы районов Якутии, которое было прервано 28 августа 2019 года в 15.11 вследствие срабатывания защиты и отключения трансформатора 2Т на подстанции 220 кВ "Сунтар", - сообщили в компании.
Для обеспечения электроснабжения энергетики ввели в работу трансформатор 1Т. "В 17.04 (по местному времени) большая часть населенных пунктов были запитаны. Ведется подключение оставшихся потребителей", - отмечает "Русгидро".
Ранее в среду из-за отключения трансформатора без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек) и предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 21 МВт.
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