В Якутии восстановили электроснабжение 80% потребителей

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 80% отключенных потребителей в Якутии, ведется подключение оставшихся, сообщили РИА Новости в "Русгидро".

"Энергетики Западных электрических сетей восстановили электроснабжение 80% потребителей вилюйской группы районов Якутии, которое было прервано 28 августа 2019 года в 15.11 вследствие срабатывания защиты и отключения трансформатора 2Т на подстанции 220 кВ "Сунтар", - сообщили в компании.

Для обеспечения электроснабжения энергетики ввели в работу трансформатор 1Т. "В 17.04 (по местному времени) большая часть населенных пунктов были запитаны. Ведется подключение оставшихся потребителей", - отмечает "Русгидро".