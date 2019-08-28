В Кузбассе экс-полицейского осудили за взятки

КЕМЕРОВО, 28 авг - РИА Новости. Полицейский в Кузбассе получил три года условно и штраф в размере 360 тысяч рублей за взятки от работника похоронного агентства, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

Следствием и судом установлено, что осужденный, находясь на должности оперативного дежурного, сообщал сотруднику похоронного агентства адрес, где скончался человек.

"За каждое переданное сообщение от похоронной службы осужденный получал пять тысяч рублей. Так, с января 2017 по февраль 2018 года он получил 72 тысячи рублей".

Данная информация стала известна сотрудникам ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, которые пресекли незаконную деятельность полицейского, материалы были направлены в следственные органы. В связи с активным содействием следствию в отношении взяткодателя, по закону, уголовное преследование было прекращено.

Подчеркивается, что собранные следователями СК РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему оперативному дежурному полиции одного из территориальных отделов МВД России по Кемеровской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").