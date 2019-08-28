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РИА Новости

В Кузбассе экс-полицейского осудили за взятки

12:04 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 авг - РИА Новости. Полицейский в Кузбассе получил три года условно и штраф в размере 360 тысяч рублей за взятки от работника похоронного агентства, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Следствием и судом установлено, что осужденный, находясь на должности оперативного дежурного, сообщал сотруднику похоронного агентства адрес, где скончался человек.
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"За каждое переданное сообщение от похоронной службы осужденный получал пять тысяч рублей. Так, с января 2017 по февраль 2018 года он получил 72 тысячи рублей".
Данная информация стала известна сотрудникам ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, которые пресекли незаконную деятельность полицейского, материалы были направлены в следственные органы. В связи с активным содействием следствию в отношении взяткодателя, по закону, уголовное преследование было прекращено.
Подчеркивается, что собранные следователями СК РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему оперативному дежурному полиции одного из территориальных отделов МВД России по Кемеровской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на один год и выплатой штрафа в доход государства в размере 360 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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