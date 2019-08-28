Рэпер Mickey Avalon считает, что Rap Koktebel проходит на высшем уровне

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 28 авг - РИА Новости. Музыкальный фестиваль Rap Koktebel, проходящий в Крыму, проходит на высшем уровне и помогает познакомиться с российской рэп-культурой и ее представителями, рассказал журналистам на пресс-конференции в среду хип-хоп исполнитель Mickey Avalon.

"Место очень прекрасное, все очень красиво. Мы бы хотели приехать пораньше и остаться на подольше, так как здесь отличное Черное море, и мы наслаждаемся пляжем, мне нравится тут", - сказал он.

По его словам, открытие фестиваля ему понравилось, и благодаря Rap Koktebel он может поближе познакомиться с российской рэп-культурой.

"Все было просто отлично, иногда бывает так, что в первый раз проведения какого-либо мероприятий что-то идет не так, но здесь все было круто организовано в первый день. Прошлой ночью я познакомился с многими российскими рэп-исполнителями: вчера слушал выступление Мота – это было просто замечательно, и сегодня будет Guf, я уже посмотрел некоторые записи, очень впечатляет", - добавил музыкант.

Для хип-хоп исполнителя это уже второй приезд в Россию. "Но впервые я буду здесь выступать. Я приезжал на 9 мая к вам, участвовал в акции Бессмертный полк, шел с портретом своего дедушки", - рассказал рэпер.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".