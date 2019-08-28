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РИА Новости
Культура

Рэпер Mickey Avalon считает, что Rap Koktebel проходит на высшем уровне

12:03 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФестиваль Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 28 авг - РИА Новости. Музыкальный фестиваль Rap Koktebel, проходящий в Крыму, проходит на высшем уровне и помогает познакомиться с российской рэп-культурой и ее представителями, рассказал журналистам на пресс-конференции в среду хип-хоп исполнитель Mickey Avalon.
"Место очень прекрасное, все очень красиво. Мы бы хотели приехать пораньше и остаться на подольше, так как здесь отличное Черное море, и мы наслаждаемся пляжем, мне нравится тут", - сказал он.
По его словам, открытие фестиваля ему понравилось, и благодаря Rap Koktebel он может поближе познакомиться с российской рэп-культурой.
"Все было просто отлично, иногда бывает так, что в первый раз проведения какого-либо мероприятий что-то идет не так, но здесь все было круто организовано в первый день. Прошлой ночью я познакомился с многими российскими рэп-исполнителями: вчера слушал выступление Мота – это было просто замечательно, и сегодня будет Guf, я уже посмотрел некоторые записи, очень впечатляет", - добавил музыкант.
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
27 августа, 22:04Культура
Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel
Для хип-хоп исполнителя это уже второй приезд в Россию. "Но впервые я буду здесь выступать. Я приезжал на 9 мая к вам, участвовал в акции Бессмертный полк, шел с портретом своего дедушки", - рассказал рэпер.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
27 августа, 15:41Культура
В Крыму назвали Rap Koktebel и Koktebel Jazz Party "дверью в регион"
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КультураRap KoktebelКрым
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