Главную икону Военно-морского флота РФ доставили в Калининград

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Накануне в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде доставили главную икону Военно-морского флота России. Образ апостола Андрея Первозванного уже побывал на кораблях и в войсковых частях Балтфлота. О том, как моряки поклоняются иконе, - в фотоленте Ria.ru.