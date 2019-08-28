Главную икону Военно-морского флота РФ доставили в Калининград

Главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного доставили в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного доставили в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Торжественное богослужение с главной иконой Военно-морского флота РФ - образом Андрея Первозванного, привезенным в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Торжественное богослужение с главной иконой Военно-морского флота РФ - образом Андрея Первозванного, привезенным в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Военнослужащие на торжественном молебне в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Военнослужащие на торжественном молебне в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Моряки вносят главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Моряки вносят главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Торжественный молебен в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Торжественный молебен в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Моряки около кафедрального собора Христа Спасителя на торжественном богослужении с главной иконой Военно-морского флота РФ - образом Андрея Первозванного, привезенным в Калининград.
Моряки около кафедрального собора Христа Спасителя на торжественном богослужении с главной иконой Военно-морского флота РФ - образом Андрея Первозванного, привезенным в Калининград.
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.