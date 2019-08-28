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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главную икону Военно-морского флота РФ доставили в Калининград

15:22 28.08.2019
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Накануне в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде доставили главную икону Военно-морского флота России. Образ апостола Андрея Первозванного уже побывал на кораблях и в войсковых частях Балтфлота. О том, как моряки поклоняются иконе, - в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного доставили в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

Главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного доставили в Кафедральный собор Христа Спасителя Калининграде
1 из 10

Главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного доставили в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в Кафедральный собор Христа Спасителя Калининграде
2 из 10

Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Торжественное богослужение с главной иконой Военно-морского флота РФ - образом Андрея Первозванного, привезенным в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

Торжественное богослужение в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенной в Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
3 из 10

Торжественное богослужение с главной иконой Военно-морского флота РФ - образом Андрея Первозванного, привезенным в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на торжественном молебне в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

Военнослужащие на торжественном молебне в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенной в Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
4 из 10

Военнослужащие на торжественном молебне в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Моряки вносят главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

Моряки вносят главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
5 из 10

Моряки вносят главную икону Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в Кафедральный собор Христа Спасителя Калининграде
6 из 10

Кадет морского корпуса имени Андрея Первозванного около главной иконы Военно-морского флота РФ, доставленной в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Торжественный молебен в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

Торжественный молебен в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенной в Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
7 из 10

Торжественный молебен в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенного в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
8 из 10

Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Моряки около кафедрального собора Христа Спасителя на торжественном богослужении с главной иконой Военно-морского флота РФ - образом Андрея Первозванного, привезенным в Калининград.

Моряки около Кафедрального собора Христа Спасителя на торжественном богослужении в честь главной иконы Военно-морского флота РФ - образа Андрея Первозванного, привезенной в Калининград
9 из 10

Моряки около кафедрального собора Христа Спасителя на торжественном богослужении с главной иконой Военно-морского флота РФ - образом Андрея Первозванного, привезенным в Калининград.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанк

Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
10 из 10

Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
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Религия и мировоззрениеРоссияКалининград
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