После пожара на заводе "Красное Сормово" завели уголовное дело

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пожара на судостроительном заводе в Нижегородской области, где погибли двое работников, сообщается на сайте СК РФ.

Возгорание произошло утром в среду на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли, сообщали агентству ранее представители "Красного Сормово".

"Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ по факту пожара на судостроительном заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований охраны труда", - говорится в сообщении.