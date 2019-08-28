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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Нижнем Новгороде

11:57 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Врачи борются за жизнь пострадавшего при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, где погибли два человека, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. На предприятии создана специальная комиссия, которая выясняет детали происшествия. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту пожара на судоверфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.
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"Сегодня на заводе "Красное Сормово" примерно в 8.20 произошло ЧП. Уже в 8.30 на месте были пожарные расчеты, машины скорой помощи. К сожалению, два человека погибли, еще один пострадавший доставлен в лечебное учреждение, врачи борются за его жизнь", - сказал Никитин.
Как уточнили в региональном Минздраве, пострадавший находится в реанимации. "Состояние крайне тяжелое. Поражено почти 90% поверхности тела", - отметили в ведомстве.
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Глеб НикитинКрасное СормовоСледственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьРоссияПроисшествия
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