Медики рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Врачи борются за жизнь пострадавшего при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, где погибли два человека, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. На предприятии создана специальная комиссия, которая выясняет детали происшествия. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту пожара на судоверфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.

"Сегодня на заводе "Красное Сормово" примерно в 8.20 произошло ЧП. Уже в 8.30 на месте были пожарные расчеты, машины скорой помощи. К сожалению, два человека погибли, еще один пострадавший доставлен в лечебное учреждение, врачи борются за его жизнь", - сказал Никитин.