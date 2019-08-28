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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Совете раввинов назвали "большой проблемой" уровень антисемитизма в ЕС

11:47 28.08.2019
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© предоставлено пресс-службой Совета раввинов ЕвропыПрезидент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе" в Москве 27.08.2019
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе в Москве 27.08.2019
© предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Уровень антисемитизма в Европе, который вырос в разы за последнее время, является большой проблемой, заявил журналистам глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
В Москве прошла межрелигиозная конференция "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе", целью которой стало повышение осведомленности о проблемах, связанных с преступлениями на почве ненависти, и обсуждение роли, которую религиозные лидеры могут сыграть в борьбе с ними. Организаторами конференции выступили Совет раввинов Европы совместно с Межрелигиозным альянсом по безопасности. Участниками стали представители христианских конфессий страны, мусульманской и еврейской общины, а также органов власти.
"В Европе растет уровень антисемитизма. Для нас Европа - большая проблема. За прошлый год его уровень вырос в разы", - сказал раввин Гольдшмидт.
По данным Центра Кантора, общемировой уровень антисемитизма за 2018 год вырос на 13%, в том числе и количество антисемитских инцидентов с применением насилия. Больше всего насильственных случаев зафиксировано в США (100), Великобритании (68), Франции и Германии (по 35), Канаде и Бельгии (20 и 19 соответственно).
Иудаизм
2 мая, 08:00Религия и мировоззрение
"Европа на грани". Ученые рассказали об антисемитизме в мире
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтНовости - Религия и мировоззрениеЕвросоюзМоскваЕвропаСШАВ мире
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