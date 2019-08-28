В Совете раввинов назвали "большой проблемой" уровень антисемитизма в ЕС

Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе" в Москве 27.08.2019

© предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе" в Москве 27.08.2019

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Уровень антисемитизма в Европе, который вырос в разы за последнее время, является большой проблемой, заявил журналистам глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

В Москве прошла межрелигиозная конференция "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе", целью которой стало повышение осведомленности о проблемах, связанных с преступлениями на почве ненависти, и обсуждение роли, которую религиозные лидеры могут сыграть в борьбе с ними. Организаторами конференции выступили Совет раввинов Европы совместно с Межрелигиозным альянсом по безопасности. Участниками стали представители христианских конфессий страны, мусульманской и еврейской общины, а также органов власти.

"В Европе растет уровень антисемитизма. Для нас Европа - большая проблема. За прошлый год его уровень вырос в разы", - сказал раввин Гольдшмидт.