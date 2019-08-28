Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T12:13Z
https://ria.ru/20190828/1557983154.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155798/26/1557982609_0:0:2933:1651_1036x0_80_0_0_422d6a3b04b5afe4363417d58e154835.jpg
РИА Новости

Лавров и глава МИД Индии обсудят использование ВЭФ для продвижения диалога

11:33 28.08.2019 (обновлено: 12:13 28.08.2019)
299
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром то, как две страны могут использовать предстоящий Восточный экономический форум для продвижения диалога и кооперации.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивосток
27 августа, 13:17РИА Новости
Главы МИД России и Индии обсудят участие индийской делегации в ВЭФ
"В ближайшие дни в начале сентября состоится очередной визит премьер-министра (Индии Нарендры) Моди в РФ в рамках его участия в Восточном экономическом форуме. И рассчитываю, мы сегодня с вами подробно поговорим о том, как максимально эффективно использовать предстоящий саммит, включая продвижение политического диалога в духе нашего особого привилегированного стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономической кооперации, в том числе в сфере высоких технологий, военно-техническое сотрудничество и, конечно же, координация наших действий на международной арене, в ООН и в других объединениях", - сказал Лавров перед началом переговоров.
В свою очередь министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар отметил, что переговоры с Лавровым очень важны перед предстоящей встречей Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина.
"Я надеюсь сегодня на очень позитивную, продуктивную беседу по целому ряду международных тем", - добавил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в привязке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) проведут двусторонние переговоры 4 сентября. Он уточнил, что в программе переговоров предусмотрены двусторонние переговоры, подписание документов, а также вручение премьер-министру Индии ордена Андрея Первозванного. Завершится программа ужином в формате тет-а-тет.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
400000
Обсудить 0
Субраманиам ДжайшанкарВосточный экономический форум-2019Сергей ЛавровРоссияИндияПолитика
Рекомендуем
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
Сербия планирует увеличить экспорт в страны ЕАЭС в полтора раза
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
ЕАЭС и Индия готовы к переговорам по ЗСТ, заявил Лавров
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
Вице-премьер Сербии рассказал о сроках подписания соглашения о ЗСТ с ЕАЭС
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Индийский эксперт уверен, что кризис в Венесуэле не разрушит БРИКС
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев
Назарбаев и Путин обсудили график встреч
Города мира. Гонконг
В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
ФАС ведет переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании лоукостеров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Лавров и Зариф встретятся в Москве и обсудят ситуацию в Персидском заливе
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД отметили востребованность Севморпути
Гуанчжоу, Китай
Глобальный форум юристов пройдет в декабре в Китае
Российский многофункциональный истребитель Су-35С на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил идею Франции о смягчении санкций против Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Лента новостейМолния