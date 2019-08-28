Лавров и глава МИД Индии обсудят использование ВЭФ для продвижения диалога

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром то, как две страны могут использовать предстоящий Восточный экономический форум для продвижения диалога и кооперации.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

"В ближайшие дни в начале сентября состоится очередной визит премьер-министра (Индии Нарендры) Моди в РФ в рамках его участия в Восточном экономическом форуме. И рассчитываю, мы сегодня с вами подробно поговорим о том, как максимально эффективно использовать предстоящий саммит, включая продвижение политического диалога в духе нашего особого привилегированного стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономической кооперации, в том числе в сфере высоких технологий, военно-техническое сотрудничество и, конечно же, координация наших действий на международной арене, в ООН и в других объединениях", - сказал Лавров перед началом переговоров.

В свою очередь министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар отметил, что переговоры с Лавровым очень важны перед предстоящей встречей Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина.

"Я надеюсь сегодня на очень позитивную, продуктивную беседу по целому ряду международных тем", - добавил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в привязке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) проведут двусторонние переговоры 4 сентября. Он уточнил, что в программе переговоров предусмотрены двусторонние переговоры, подписание документов, а также вручение премьер-министру Индии ордена Андрея Первозванного. Завершится программа ужином в формате тет-а-тет.