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РИА Новости
Культура

После "Тавриды – Арт" 13 человек пригласили на прослушивания в шоу "Голос"

11:32 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
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Фестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На фестивале "Таврида – Арт" состоялось 62 кастинга от ведущих телеканалов, радиостанций и продюсерских центров, по итогам 13 человек приглашены на "слепые прослушивания" шоу "Голос", а 10 прошли в полуфинал отборочного конкурса "Новая волна", сообщает пресс-служба проекта "Таврида".
"В полуфинал отборочного конкурса "Новая волна" 2020 в Москве прошли 10 человек. Тринадцать победителей кастинга шоу "Голос" приглашены на "слепые прослушивания" (телекастинг). Пять человек попали на стажировку линейного ведущего на радиостанцию DFM", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Вчера, 08:36Культура
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По словам руководителя "Тавриды", гендиректора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина, всего в рамках фестиваля было организовано 62 кастинга от ведущих игроков арт-индустрии и медиакомпаний. В кастингах приняли участие более 4,5 тысячи молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида – Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходил 20-26 августа в Крыму. По данным МВД, в дни основной программы "Тавриду – Арт" посетили более 90 тысяч человек.
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