После "Тавриды – Арт" 13 человек пригласили на прослушивания в шоу "Голос"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На фестивале "Таврида – Арт" состоялось 62 кастинга от ведущих телеканалов, радиостанций и продюсерских центров, по итогам 13 человек приглашены на "слепые прослушивания" шоу "Голос", а 10 прошли в полуфинал отборочного конкурса "Новая волна", сообщает пресс-служба проекта "Таврида".

"В полуфинал отборочного конкурса "Новая волна" 2020 в Москве прошли 10 человек. Тринадцать победителей кастинга шоу "Голос" приглашены на "слепые прослушивания" (телекастинг). Пять человек попали на стажировку линейного ведущего на радиостанцию DFM", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам руководителя "Тавриды", гендиректора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина, всего в рамках фестиваля было организовано 62 кастинга от ведущих игроков арт-индустрии и медиакомпаний. В кастингах приняли участие более 4,5 тысячи молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России.