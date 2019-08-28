Комсомольску-на-Амуре выделят 15 миллионов рублей на борьбу с паводком

ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Хабаровский край в ближайшие сутки выделит Комсомольску-на-Амуре 15 миллионов рублей на неотложные меры по борьбе с паводком, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что в Комсомольске в настоящее время готовятся к встрече паводка на Амуре с отметкой в 820 сантиметров, что выше опасного для города уровня на 170 сантиметров. Наращиваются и укрепляются дамбы, с подтопленных территорий откачивают воду насосами.

"В ближайшее время администрации муниципалитета выделят 15 миллионов рублей на проведение неотложных мероприятий по предупреждению ЧС. Также к уже двум доставленным в город насосам перебросят еще три насоса для откачки воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение о выделении средств уже подписано руководством края. В четверг деньги поступят в город.

Сообщается, что для укрепления дамб было уложено 63 тысячи кубометров грунта. Чтобы нарастить дамбы до уровня 9 метров, нужно отсыпать еще 48 тысяч кубометров грунта. Пик паводка ожидается 4-9 сентября. Из 30 километров дамб нужно укрепить 6,5 километра. На строительстве задействовано 60 самосвалов, но необходимо еще 18.