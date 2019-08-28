Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T11:30Z
https://ria.ru/20190828/1557982867.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/54/1557035495_0:76:2047:1227_1036x0_80_0_0_d8f52250231fb1eded6245c3fdce9b08.jpg
РИА Новости

Комсомольску-на-Амуре выделят 15 миллионов рублей на борьбу с паводком

11:30 28.08.2019
153
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev /
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Хабаровский край в ближайшие сутки выделит Комсомольску-на-Амуре 15 миллионов рублей на неотложные меры по борьбе с паводком, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что в Комсомольске в настоящее время готовятся к встрече паводка на Амуре с отметкой в 820 сантиметров, что выше опасного для города уровня на 170 сантиметров. Наращиваются и укрепляются дамбы, с подтопленных территорий откачивают воду насосами.
"В ближайшее время администрации муниципалитета выделят 15 миллионов рублей на проведение неотложных мероприятий по предупреждению ЧС. Также к уже двум доставленным в город насосам перебросят еще три насоса для откачки воды", - говорится в сообщении.
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
Вчера, 09:40РИА Недвижимость
Более 70% пострадавших от паводков в Приангарье заявили о правах на жилье
Отмечается, что распоряжение о выделении средств уже подписано руководством края. В четверг деньги поступят в город.
Сообщается, что для укрепления дамб было уложено 63 тысячи кубометров грунта. Чтобы нарастить дамбы до уровня 9 метров, нужно отсыпать еще 48 тысяч кубометров грунта. Пик паводка ожидается 4-9 сентября. Из 30 километров дамб нужно укрепить 6,5 километра. На строительстве задействовано 60 самосвалов, но необходимо еще 18.
По информации краевого правительства, в городе открыты два пункта временного размещения, в которые переселен 21 человек. Городские власти готовы организовать дополнительные ПВР для тех, кого будут отселять из зоны паводка.
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Вчера, 04:55РИА Новости
В Хабаровском крае подтопило паводком более 60 жилых домов
000110
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
На дамбы Комсомольска-на Амуре установили световые башни
РИА
Новости
Паводок в Хабаровском крае
Дожди в Хабаровском крае будут идти до конца недели
Паводок в Хабаровске
В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
Полиция
МВД и ФСБ перекрыли канал поставок наркотиков на Алтай
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Ираном
СК опубликовал видео после обрушения здания в Новосибирске
СК опубликовал видео с места обрушения здания в Новосибирске
Работа хирурга
В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
Новый министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона
Ливанские военные
Ливанская армия объяснила обстрел израильских беспилотников
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Синоптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
В Подмосковье более 7,6 тысячи человек попросили помощи в борьбе с курением
Дмитрий Шугаев
Россия может поставить Турции двигатели и средства радиоэлектронной борьбы
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
В Хабаровском крае подтопило паводком более 60 жилых домов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Лента новостейМолния