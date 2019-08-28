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РИА Новости

В Подмосковье более 7,6 тысячи человек попросили помощи в борьбе с курением

11:29 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняЗнак, запрещающий курение, на аллее парка "Ривьера" в Сочи
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
© РИА Новости / Владимир Песня
Знак, запрещающий курение, на аллее парка "Ривьера" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 7,6 тысячи жителей Подмосковья обратились за помощью в отказе от курения с начала 2019 года, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.
"С начала 2019 года в кабинеты отказа от курения в Подмосковье с желанием бросить курить обратились более 7,6 тысячи человек. Из них порядка 4,8 тысячи пациентов - мужчины и порядка 2,8 тысячи - женщин",- говорится в сообщении.
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По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, курение провоцирует болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологию. Жители Подмосковья могут обратиться в Центры здоровья, где специалисты окажут бесплатную психологическую помощь и назначат лечение.
Отмечается, что кабинеты по отказу от курения работают при поликлиниках или центрах здоровья в медицинских организациях Московской области. На данный момент в Подмосковье функционируют 62 кабинета отказа от курения.
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Здоровье - ОбществоМосковская областьРоссияОбщество
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