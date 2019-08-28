В Подмосковье более 7,6 тысячи человек попросили помощи в борьбе с курением

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 7,6 тысячи жителей Подмосковья обратились за помощью в отказе от курения с начала 2019 года, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

"С начала 2019 года в кабинеты отказа от курения в Подмосковье с желанием бросить курить обратились более 7,6 тысячи человек. Из них порядка 4,8 тысячи пациентов - мужчины и порядка 2,8 тысячи - женщин",- говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, курение провоцирует болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологию. Жители Подмосковья могут обратиться в Центры здоровья, где специалисты окажут бесплатную психологическую помощь и назначат лечение.