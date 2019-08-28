Обновленный лицей сдали в строй в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 28 авг — РИА Новости. После масштабного капремонта в селе Долгоруково Липецкой области сдали в эксплуатацию лицей, образовательное учреждение готово принять учеников, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, из областного бюджета были выделены 17 миллионов рублей на ремонт кровли и инженерных коммуникаций.

Артамонов также сообщил, что принять учеников готовы корпус обновленной начальной школы и центр дополнительного образования "Точка роста", входящие в состав долгоруковского лицея. В школе проведена замена коммунальных сетей. В кабинетах выполнен косметических ремонт, фасад здания утеплён и облицован плиткой. Проходить обучение там будут 270 детей, в том числе 76 первоклашек.

Врио главы региона отметил, что в "Точке роста" будут преподаваться ОБЖ, технология, информатика, робототехника, научно-техническое творчество.