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РИА Новости
Липецкая область

Обновленный лицей сдали в строй в Липецкой области

11:27 28.08.2019
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
ЛИПЕЦК, 28 авг — РИА Новости. После масштабного капремонта в селе Долгоруково Липецкой области сдали в эксплуатацию лицей, образовательное учреждение готово принять учеников, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, из областного бюджета были выделены 17 миллионов рублей на ремонт кровли и инженерных коммуникаций.
Артамонов также сообщил, что принять учеников готовы корпус обновленной начальной школы и центр дополнительного образования "Точка роста", входящие в состав долгоруковского лицея. В школе проведена замена коммунальных сетей. В кабинетах выполнен косметических ремонт, фасад здания утеплён и облицован плиткой. Проходить обучение там будут 270 детей, в том числе 76 первоклашек.
Врио главы региона отметил, что в "Точке роста" будут преподаваться ОБЖ, технология, информатика, робототехника, научно-техническое творчество.
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"Подобные проекты очень важны. Мы видим, что школы идут в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, способную разбираться в новых технологиях. Эти люди будут востребованы. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сёл и деревень открываются новые перспективы", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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