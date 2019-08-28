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РИА Новости
Культура

Эд Ширан объявил, что сделает паузу в выступлениях на полтора года

11:54 28.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Эд Ширан сказал о своем решении сделать перерыв в выступлениях на полтора года после завершения мирового турне, сообщает Independent.
О таком намерении певец заявил в своем родном Ипсвиче во время заключительного концерта гастрольного тура Divide, продолжавшегося более двух лет.
"Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года", - сказал Ширан, уточнив, что его шоу посмотрели около девяти миллионов человек.
Музыкант сравнил окончание гастролей с "расставанием с девушкой, с которой встречался много лет".
Тур Divide был официально признан самым кассовым в истории, по всему миру, он собрал более 755,6 миллиона долларов.
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