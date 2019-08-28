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РИА Новости

В Алтайском крае пресекли деятельность группы наркоторговцев

11:25 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полицейские совместно с УФСБ по Алтайскому краю пресекли деятельность организованной группы наркоторговцев, все участники задержаны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с коллегами из УФСБ России по Алтайскому краю пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконного производства и покушении на сбыт синтетических наркотических средств", - рассказала Волк.
ФСБ России пресекла деятельность преступной группы по производству и сбыту особо крупных партий синтетических наркотических средств на территории Калужской области. 13 июня 2019
13 июня, 12:01РИА Новости
В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
Пятеро граждан закупали крупные партии наркотиков, добавила официальный представитель МВД, и продавали их через интернет-магазин при помощи закладок.
"В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около трех килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также вещества для производства курительных смесей. Обнаружены приспособления для упаковки и фасовки запрещенных веществ, банковские карты, электронные весы и оргтехника", - заявила Волк.
Кроме этого, при помощи служебных собак полицейские обнаружили еще 30 тайников с расфасованным на разовые дозы наркотиком. Общий вес изъятых наркотиков превысил 6 килограмм, а оценочная их стоимость - более 10 миллионов рублей.
Всех участников группы задержали, все они находятся под стражей. Возбуждено 18 уголовных дел, предварительное расследование уголовного дела продолжается.
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