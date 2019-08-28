Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T11:19Z
https://ria.ru/20190828/1557982481.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155743/74/1557437486_0:151:3107:1899_1036x0_80_0_0_4627dc9420c00bdf5f73455b5a4c3b35.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в День Знаний

11:19 28.08.2019
995
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплая погода с температурой воздуха 25-26 градусов ожидается в Москве 2 сентября, когда пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, выпадающему в этом году на выходной, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в первые дни сентября москвичей ожидает теплая, почти июльская погода.
Пешеходы в Москве
Вчера, 10:55РИА Новости
Синоптики пообещали москвичам июльское тепло в выходные
"И первого, и второго числа. И особенно второго числа, когда наши дети пойдут в школу, погода сохранится очень теплой, дневная температура будет где-то 25-26 градусов", - сказала Позднякова.
300012
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города
РИА
Новости
Сочи
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Лента
новостей
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Синоптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой
Вид на улицу Ильинка в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Анапа
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
Лента новостейМолния