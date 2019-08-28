Синоптики рассказали о погоде в День Знаний

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплая погода с температурой воздуха 25-26 градусов ожидается в Москве 2 сентября, когда пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, выпадающему в этом году на выходной, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первые дни сентября москвичей ожидает теплая, почти июльская погода.