Лукашенко предложил Турции в разы увеличить товарооборот

МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Турции разработать такую программу сотрудничества на ближайшие годы, чтобы страны могли в разы увеличить двусторонний товарооборот.

"Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений - торгово-экономические отношения. Такие страны, как мы, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, чем тот, который мы имеем сейчас", - заявил Лукашенко в среду в Минске во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В этой связи белорусский президент заявил, что члены двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, посольства двух стран должны "подключиться и, наконец-то, выработать надежный план действий, чтобы (страны - ред.), действительно, в разы могли увеличить товарооборот". "Если товарооборот большой, если мы очень зависим друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения", - подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что у Белоруссии с Турцией сложились хорошие отношения. "Мы сотрудничаем по всем направлениям, закрытых тем в сотрудничестве, в отношениях между нами нет. Мы прошли очень долгий и непростой путь, перед нами стояли разные вызовы, вопросы, которые мы успешно решали, - у нас с вами и в международных отношениях в целом", - отметил белорусский лидер. Вместе с тем президент заметил, что странам есть, над чем работать.

Лукашенко выразил надежду, что визит главы МИД Турции в Минск будет способствовать систематизации двусторонних отношений, "приведению в порядок" торгово-экономических отношений и решению тех проблем, которые пока существуют.