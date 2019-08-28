Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T11:16Z
https://ria.ru/20190828/1557982337.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155676/72/1556767252_0:0:2518:1416_1036x0_80_0_0_63ca9291b193d88daa72804e653b72cf.jpg
РИА Новости

Лукашенко предложил Турции в разы увеличить товарооборот

11:16 28.08.2019
408
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Турции разработать такую программу сотрудничества на ближайшие годы, чтобы страны могли в разы увеличить двусторонний товарооборот.
"Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений - торгово-экономические отношения. Такие страны, как мы, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, чем тот, который мы имеем сейчас", - заявил Лукашенко в среду в Минске во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
В этой связи белорусский президент заявил, что члены двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, посольства двух стран должны "подключиться и, наконец-то, выработать надежный план действий, чтобы (страны - ред.), действительно, в разы могли увеличить товарооборот". "Если товарооборот большой, если мы очень зависим друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения", - подчеркнул Лукашенко.
Он заявил, что у Белоруссии с Турцией сложились хорошие отношения. "Мы сотрудничаем по всем направлениям, закрытых тем в сотрудничестве, в отношениях между нами нет. Мы прошли очень долгий и непростой путь, перед нами стояли разные вызовы, вопросы, которые мы успешно решали, - у нас с вами и в международных отношениях в целом", - отметил белорусский лидер. Вместе с тем президент заметил, что странам есть, над чем работать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15 апреля, 12:17РИА Новости
Лукашенко: США пытаются "избить" Турцию за покупку С-400
Лукашенко выразил надежду, что визит главы МИД Турции в Минск будет способствовать систематизации двусторонних отношений, "приведению в порядок" торгово-экономических отношений и решению тех проблем, которые пока существуют.
В 2018 году товарооборот Белоруссии и Турции достиг 984 миллионов долларов, что на 4,4% больше показателя 2017 года. В первом полугодии 2019 года товарооборот составил 418 миллионов долларов, снизившись на 21,2% к аналогичному периоду 2018 года.
451000
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоТурцияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Шугаев
Россия может поставить Турции двигатели и средства радиоэлектронной борьбы
РИА
Новости
Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя TF-X
Города мира. Пекин
Пекин выступил против заявлений Болтона об опасности китайских инвестиций
Нестор Шуфрич
Партия Порошенко прокомментировала избрание Шуфрича главой комитета Рады
Лента
новостей
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп заявил, что Джонсон – "именно то, что нужно Англии"
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Турции дипломата
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
Племянница Скрипаля усомнилась в правдивости слов дяди о состоянии здоровья
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Трамп встретятся в Варшаве
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Вышинский заявил, что содержать его под стражей бессмысленно
Циндао, Китай
МИД Китая не пояснил отказ на запрос военного корабля США во входе в порт
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Экс-мэра Тегерана, приговоренного к казни за убийство жены, освободили
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе в Москве 27.08.2019
В Совете раввинов назвали "большой проблемой" уровень антисемитизма в ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
Лента новостейМолния