Россия может поставить Турции двигатели и средства радиоэлектронной борьбы

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Москва может поставить Анкаре авиадвигатели и средства радиоэлектронной борьбы, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"По авиационной и двигательной теме будем вести диалог. У нас есть идеи и по сотрудничеству в области средств радиоэлектронной борьбы", - сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.