В Польше ввели режим террористической опасности в связи с визитом Трампа

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Режим террористической опасности введен в Польше в связи с визитом президента США Дональда Трампа, сообщает Правительственный центр безопасности.

Трамп посетит Польшу 31 августа – 2 сентября и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Кроме Трампа в Варшаву приедут руководители 20 государств.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал указ № 141, вводящий первый уровень опасности ALFA и первый уровень опасности ALFA-CRP на территории Польши", - говорится в сообщении.

Оба уровня опасности будут действовать с полуночи 28 августа до 3 сентября.

Поясняется, что уровни опасности были введены в связи с "необходимостью обеспечения соответствующего уровня безопасности участников мероприятий, организованных по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны".

Первую степень террористической опасности вводят в случае получения информации о возможности наступления события террористического характера, вид и масштабы которого трудно предсказать.

В соответствии с нормативными документами, во время действия первого уровня опасности граждане должны обратить особое внимание на любые нестандартные ситуации и потенциальные угрозы, например: необычно ведущих себя людей, пакеты, сумки или рюкзаки, оставленные без присмотра в общественных местах, автомобили (особенно грузовые), припаркованные возле мест скопления людей.