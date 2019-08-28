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РИА Новости

В Польше ввели режим террористической опасности в связи с визитом Трампа

11:13 28.08.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Режим террористической опасности введен в Польше в связи с визитом президента США Дональда Трампа, сообщает Правительственный центр безопасности.
Трамп посетит Польшу 31 августа – 2 сентября и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Кроме Трампа в Варшаву приедут руководители 20 государств.
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал указ № 141, вводящий первый уровень опасности ALFA и первый уровень опасности ALFA-CRP на территории Польши", - говорится в сообщении.
Оба уровня опасности будут действовать с полуночи 28 августа до 3 сентября.
Поясняется, что уровни опасности были введены в связи с "необходимостью обеспечения соответствующего уровня безопасности участников мероприятий, организованных по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны".
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В соответствии с нормативными документами, во время действия первого уровня опасности граждане должны обратить особое внимание на любые нестандартные ситуации и потенциальные угрозы, например: необычно ведущих себя людей, пакеты, сумки или рюкзаки, оставленные без присмотра в общественных местах, автомобили (особенно грузовые), припаркованные возле мест скопления людей.
Органы государственного управления, руководители служб и учреждений ведут повышенный контроль объектов общественного назначения и других объектов, которые потенциально могут стать целью террористов, проводят контроль транспортных средств, въезжающих и лиц, входящих на территорию объектов.
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