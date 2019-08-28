Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплая погода ожидается в Москве на День города, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что почти июльская погода с температурой воздуха до 25 градусов и без осадков ожидает москвичей на предстоящих выходных. Также она отметила, что в первый учебный день, 2 сентября, в столице ожидается 25-26 градусов тепла.

По ее словам, в течение этой недели из-за облачности и небольших дождей температура немного понизится, но к праздничным выходным на День города тепло вернется.