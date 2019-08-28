Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплая погода ожидается в Москве на День города, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что почти июльская погода с температурой воздуха до 25 градусов и без осадков ожидает москвичей на предстоящих выходных. Также она отметила, что в первый учебный день, 2 сентября, в столице ожидается 25-26 градусов тепла.
По ее словам, в течение этой недели из-за облачности и небольших дождей температура немного понизится, но к праздничным выходным на День города тепло вернется.
"В некоторые из дней первой недели сентября возможны какие-то дожди, и поскольку будет более облачно, температура будет понижаться. Но расчеты показывают, что велика вероятность того, что теплая погода у нас вернется в конце первой недели сентября, и следующие выходные тоже будут довольно теплыми", - сказала Позднякова.