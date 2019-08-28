Глава РЖД анонсировал появление беспилотных "Ласточек" на МЦК в 2021 году

ЩЕРБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости. РЖД планируют запустить беспилотные электропоезда "Ласточка" на МЦК в 2021 году, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.

РЖД в среду впервые продемонстрировали на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. На борту "Ласточки" были, в частности, глава РЖД и вице-премьер Максим Акимов.

"Следующий год мы будем дорабатывать не столько технологию, сколько нормативную базу, поскольку нужно, чтобы любое действие было описано в нормативной базе. Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году, и прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе, на МЦК, поскольку прежде всего это обеспечит повышенный уровень безопасности и надёжности", - сообщил Белозеров в рамках международного железнодорожного салона пространства 1520 Pro//Движение.Экспо.

Глава РЖД поблагодарил разработчиков систем для беспилотной "Ласточки" и отметил, что использованы только российские системы. "Мы для себя оцениваем, мы опережаем наших коллег зарубежных где-то на год", - добавил он.

Белозеров также отметил, что машинистам не стоит переживать, что их труд будет не востребован - с появлением беспилотных технологий просто несколько изменится их функционал.