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РИА Новости

"Красное Сормово" после пожара на строящемся сухогрузе работает штатно

11:00 28.08.2019 (обновлено: 12:04 28.08.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой завода «Красное Сормово»Строительство подлодки на заводе «Красное Сормово»
Строительство подлодки на заводе «Красное Сормово»
© Фото : предоставлено пресс-службой завода «Красное Сормово»
Строительство подлодки на заводе «Красное Сормово». Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нижегородская судоверфь "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) после пожара на строящемся сухогрузе работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Возгорание произошло утром в среду на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли, сообщали агентству ранее представители "Красного Сормово".
"Работа предприятия продолжается в штатном режиме. Пожар был полностью потушен в 09:03", - сообщили в пресс-службе.
"Красное Сормово" в марте подписало контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на постройку 11 сухогрузных судов класса "Река-море" проекта RSD59. Это будет уже третья серия сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для ГТЛК, которую построит завод "Красное Сормово". Строительство первой серии из пяти сухогрузных теплоходов завершено в октябре 2018 года, вторая – из четырех сухогрузов – в процессе производства. Нижегородская верфь ОСК сдаст новую, третью, серию до декабря 2020 года.
Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов и круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, контейнеров международного образца, крупногабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, угля.
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