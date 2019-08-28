"Красное Сормово" после пожара на строящемся сухогрузе работает штатно

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нижегородская судоверфь "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) после пожара на строящемся сухогрузе работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Возгорание произошло утром в среду на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли, сообщали агентству ранее представители "Красного Сормово".

"Работа предприятия продолжается в штатном режиме. Пожар был полностью потушен в 09:03", - сообщили в пресс-службе.

"Красное Сормово" в марте подписало контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на постройку 11 сухогрузных судов класса "Река-море" проекта RSD59. Это будет уже третья серия сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для ГТЛК, которую построит завод "Красное Сормово". Строительство первой серии из пяти сухогрузных теплоходов завершено в октябре 2018 года, вторая – из четырех сухогрузов – в процессе производства. Нижегородская верфь ОСК сдаст новую, третью, серию до декабря 2020 года.