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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинского доставили в Киевский апелляционный суд

10:57 28.08.2019 (обновлено: 11:01 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в апелляционный суд Киева, где состоится рассмотрение жалобы защиты на продление его ареста, заявил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.
"Да, доставка есть", - сказал Доманский.
По его словам, обстановка у суда спокойная.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
2 июля, 14:05Дело Кирилла Вышинского
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Киевского апелляционного суда
27 августа, 21:44Радио
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