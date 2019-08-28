Вышинского доставили в Киевский апелляционный суд

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в апелляционный суд Киева, где состоится рассмотрение жалобы защиты на продление его ареста, заявил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Да, доставка есть", - сказал Доманский.

По его словам, обстановка у суда спокойная.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.