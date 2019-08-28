В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 343 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 926 человек (женщин – 278, детей – 472)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились два гражданина Сирии.

За прошедшие сутки в Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор была оказана медицинская помощь 20 сирийским гражданам, в том числе восьми детям.