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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

10:57 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 343 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 926 человек (женщин – 278, детей – 472)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились два гражданина Сирии.
За прошедшие сутки в Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор была оказана медицинская помощь 20 сирийским гражданам, в том числе восьми детям.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали два гектара территории в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим провинции Дераа, а также Дума провинции Дамаск. Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.
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