Под завалами дома во Львовской области могут находиться еще пять человек

Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Еще пять человек могут находиться под завалами дома в городе Дрогобыч во Львовской области, сообщил в среду заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Петр Коротинский.

Ранее пресс-служба областного отделения полиции сообщила, что взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что спасатели обнаружили под завалами дома во Львовской области второго погибшего.

"По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять человек… Поисково-спасательные работы проводят беспрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения людей, судьба которых находится неизвестной", - сказал Коротинский на брифинге.

Также он сообщил, что всех людей из дома вывели. Для проведения поисково-спасательных работ привлекли около 450 человек и 65 единиц техники, на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.