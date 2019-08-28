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РИА Новости

Под завалами дома во Львовской области могут находиться еще пять человек

10:49 28.08.2019
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© REUTERS / State Emergency Service of UkraineВзрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины
Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Еще пять человек могут находиться под завалами дома в городе Дрогобыч во Львовской области, сообщил в среду заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Петр Коротинский.
Ранее пресс-служба областного отделения полиции сообщила, что взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что спасатели обнаружили под завалами дома во Львовской области второго погибшего.
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"По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять человек… Поисково-спасательные работы проводят беспрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения людей, судьба которых находится неизвестной", - сказал Коротинский на брифинге.
Также он сообщил, что всех людей из дома вывели. Для проведения поисково-спасательных работ привлекли около 450 человек и 65 единиц техники, на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"Сначала было подозрение, что произошел взрыв газа, но в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал Коротинский.
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