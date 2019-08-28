Центробанк выпустит памятную серебряную монету, посвященную ВГИК

Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве. Архивное фото

Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Банк России выпускает трехрублевую памятную серебряную монету, посвященную 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России 28 августа 2019 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "100-летие Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова", - говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты находится логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки. Тираж монеты - три тысячи штук.