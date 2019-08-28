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РИА Новости

Центробанк выпустит памятную серебряную монету, посвященную ВГИК

10:48 28.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Банк России выпускает трехрублевую памятную серебряную монету, посвященную 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 28 августа 2019 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "100-летие Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова", - говорится в сообщении.
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК)
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На оборотной стороне монеты находится логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки. Тираж монеты - три тысячи штук.
Банк России уточняет, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Режиссер Станислав Говорухин
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ВГИКЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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