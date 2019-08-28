Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Предварительное заседание состоится 2 сентября в 10 утра", - сказала представитель ответчиков Екатерина Тягай.

Она также добавила, что прокуратура сама заявила ходатайство о переносе дела по подсудности в Лефортовский суд.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, чей аппарат просил прокуратуру отозвать иск, сообщила, что Генпрокуратура сейчас проверяет обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав.

Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном. В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".