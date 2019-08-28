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РИА Новости

Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

10:40 28.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Предварительное заседание состоится 2 сентября в 10 утра", - сказала представитель ответчиков Екатерина Тягай.
Евгений Абрамович Бунимович
26 августа, 12:29РИА Новости
Бунимович взял на контроль иск о лишении родительских прав из-за митинга
Она также добавила, что прокуратура сама заявила ходатайство о переносе дела по подсудности в Лефортовский суд.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, чей аппарат просил прокуратуру отозвать иск, сообщила, что Генпрокуратура сейчас проверяет обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав.
Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном. В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
12 августа, 12:52РИА Новости
Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги
42011615
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Анна КузнецоваМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
"супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына" Откуда информация об интересах сына? Может им решать какое будущее они хотят для сына и воспитывать в этом русле. Если нет, тогда может всех детей в стране иъять и в лагерях воспитывать проправительственных зомби? По 8 часов в день передач Соловьева.
28 августа, 10:51
ХоХочу официально заявить, что
20000013
Эксплуатация выразилась в том, что ребенком прикрывались в ущерб ребенку поскольку он мог пострадать в период пока его "родители" нарушали Закон.
28 августа, 11:59
Леонид 1955
1100034
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