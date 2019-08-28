Нижегородский губернатор выехал на завод, где погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выехал на площадку завода "Красное Сормово", где утром при пожаре погибли два человека, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщили агентству в пресс-службе завода "Красное Сормово", возгорание произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. На предприятии создана специальная комиссия, которая выясняет детали происшествия. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

"Глава региона выехал на площадку завода "Красное Сормово", где он проведет совещание с руководством завода и представителями спецслужб по сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Никитин дал поручение министерству здравоохранения области оказать всю необходимую помощь пострадавшему, который доставлен медиками в ожоговый центр Приволжского медицинского университета.

"Также дано поручение министерству финансов и министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему", - отмечается в сообщении.