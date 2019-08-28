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РИА Новости

Нижегородский губернатор выехал на завод, где погибли два человека

10:33 28.08.2019 (обновлено: 11:00 28.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выехал на площадку завода "Красное Сормово", где утром при пожаре погибли два человека, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как ранее сообщили агентству в пресс-службе завода "Красное Сормово", возгорание произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. На предприятии создана специальная комиссия, которая выясняет детали происшествия. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров.
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"Глава региона выехал на площадку завода "Красное Сормово", где он проведет совещание с руководством завода и представителями спецслужб по сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Никитин дал поручение министерству здравоохранения области оказать всю необходимую помощь пострадавшему, который доставлен медиками в ожоговый центр Приволжского медицинского университета.
"Также дано поручение министерству финансов и министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему", - отмечается в сообщении.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота.
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