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РИА Новости

Участок голубой ветки метро в Москве закроют на выходные

10:27 28.08.2019
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CC BY 3.0 / Antares 610 / Kuntsevskaya Moscow Metro stationСтанция "Кунцевская" Московского метрополитена
Станция Кунцевская Московского метрополитена
CC BY 3.0 / Antares 610 / Kuntsevskaya Moscow Metro station
Станция "Кунцевская" Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Участок Филевской линии Московского метро между "Киевской" и Кунцевской" будет закрыт 31 августа и 1 сентября, сообщает пресс-служба столичной подземки.
"В ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено движение поездов. Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 2 сентября, в 5:30 утра",- говорится в сообщении.
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Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
В период закрытия наземного участка Филевской линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.
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