Участок голубой ветки метро в Москве закроют на выходные

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Участок Филевской линии Московского метро между "Киевской" и Кунцевской" будет закрыт 31 августа и 1 сентября, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено движение поездов. Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 2 сентября, в 5:30 утра",- говорится в сообщении.

Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.