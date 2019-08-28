В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 33, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – один, Латакия – 10, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 30, Латакия – два, Хама – один", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.