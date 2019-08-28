В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – один, Латакия – 10, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 30, Латакия – два, Хама – один", - говорится в сообщении.