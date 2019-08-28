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РИА Новости

Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:44 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 30 мин и танковых снарядов, также вели огонь из стрелкового оружия.
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