Около Филиппин вспыхнул пожар на пассажирском пароме

Пожар произошел на пароме, следовавшем из города Себу в Дапитан. Как сообщил представитель береговой охраны Алвин Дагалеа, возгорание возникло примерно вечером во вторник по местному времени (ночь на среду мск), когда паром находился примерно в 1,5 морских милях от порта города Дапитан. Как сообщают очевидцы, пламя охватило половину парома, пассажиры вынуждены были прыгать в воду.