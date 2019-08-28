Около Филиппин вспыхнул пожар на пассажирском пароме

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пожар возник на пассажирском пароме около Филиппин, на котором находились более 170 человек, три пассажира погибли, поиски 23 продолжаются, сообщает местная газета Sun Star со ссылкой на береговую охрану.
Пожар произошел на пароме, следовавшем из города Себу в Дапитан. Как сообщил представитель береговой охраны Алвин Дагалеа, возгорание возникло примерно вечером во вторник по местному времени (ночь на среду мск), когда паром находился примерно в 1,5 морских милях от порта города Дапитан. Как сообщают очевидцы, пламя охватило половину парома, пассажиры вынуждены были прыгать в воду.
По данным издания, на борту находились 136 пассажиров и 40 членов экипажа. Как сообщает береговая охрана, спасатели достали из воды 110 пассажиров и направили их в гостиницу Дапитана. По данным телеканала CNN, неизвестно местонахождение 69 человек.
Причина происшествия не сообщается. Как сообщает береговая охрана, по предварительным данным, пожар возник в машинном отделении парома.