В Азербайджане более 30 человек отравились на свадьбе

БАКУ, 28 авг – РИА Новости. Более тридцати человек отравились на свадьбе в Азербайджане, сообщили РИА Новости в среду в Минздраве республики.

"Тридцать три человека обратились в Исмаиллинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. К утру 28 августа в больнице осталось всего 4 человека, включая двух детей. Ожидается, что в ближайшее время они также будут отпущены домой", - сообщили в ведомстве.