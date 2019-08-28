В Азербайджане более 30 человек отравились на свадьбе

БАКУ, 28 авг – РИА Новости. Более тридцати человек отравились на свадьбе в Азербайджане, сообщили РИА Новости в среду в Минздраве республики.
"Тридцать три человека обратились в Исмаиллинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. К утру 28 августа в больнице осталось всего 4 человека, включая двух детей. Ожидается, что в ближайшее время они также будут отпущены домой", - сообщили в ведомстве.
По данным Минздрава, пострадавшие после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.
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