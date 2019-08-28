В ДНР более 25 тысяч абонентов остались без света из-за аварии

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Более 25 тысяч абонентов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света из-за аварийного отключения электроподстанции, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР.
"Иловайск, подстанция "Авангард 110 кВ" - аварийное отключение линии 110 киловатт. Без электроснабжения остались: Новоазовский район – 12,5 тысячи абонентов, частично отключены Тельмановский район - 12,8 тысячи абонентов и Старобешевский район", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
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