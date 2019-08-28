Двое пострадавших из-за взрыва подо Львовом находятся в тяжелом состоянии

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Двое пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме во Львовской области находятся в тяжелом состоянии, сообщила в среду пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Ранее пресс-служба областного отделения полиции сообщила, что взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что спасатели обнаружили под завалами дома во Львовской области второго погибшего.