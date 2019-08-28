Двое пострадавших из-за взрыва подо Львовом находятся в тяжелом состоянии

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Двое пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме во Львовской области находятся в тяжелом состоянии, сообщила в среду пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Ранее пресс-служба областного отделения полиции сообщила, что взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что спасатели обнаружили под завалами дома во Львовской области второго погибшего.
"Двое пострадавших, из них один ребенок, находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По предварительным данным департамента, под завалами могут находиться еще несколько человек, спасательные работы продолжаются.