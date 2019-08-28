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РИА Новости

Двое пострадавших из-за взрыва подо Львовом находятся в тяжелом состоянии

09:28 28.08.2019 (обновлено: 09:36 28.08.2019)
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© REUTERS / State Emergency Service of UkraineВзрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины
Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Двое пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме во Львовской области находятся в тяжелом состоянии, сообщила в среду пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Ранее пресс-служба областного отделения полиции сообщила, что взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что спасатели обнаружили под завалами дома во Львовской области второго погибшего.
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"Двое пострадавших, из них один ребенок, находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По предварительным данным департамента, под завалами могут находиться еще несколько человек, спасательные работы продолжаются.
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