Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T09:17Z
https://ria.ru/20190828/1557975391.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155790/20/1557902060_0:43:3145:1812_1036x0_80_0_0_de9b1b62590e97417694d96687528d41.jpg
РИА Новости

ЦИК Абхазии откроет в России участки для голосования на втором туре выборов

09:17 28.08.2019
837
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыборы президента Абхазии в Москве
Выборы президента Абхазии в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 28 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Абхазии откроет участки в России для голосования во втором туре выборов президента, сообщил РИА Новости председатель ЦИК Тамаз Гогия.
"Это второй тур голосования, мы продолжаем выборную кампанию, поэтому…, я думаю, конечно (откроем – ред.)", - ответил Гогия на вопрос РИА Новости.
При этом, по его словам, в Турции участок не будет открываться, так как там в первом туре там не состоялось голосование.
В Абхазии 25 августа прошли выборы главы государства. Изначально за пределами республики планировалось организовать три участка: два - в России и один - в Турции, где проживает самая большая абхазская диаспора. Однако участок в этой стране, которая не признает независимость Абхазии, так и не открылся, и голосование там не состоялось. Второй тур пройдет 8 сентября, в нем примут участие действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов, и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).
Выборы президента Абхазии в Москве
26 августа, 13:57РИА Новости
Отношения Абхазии с Россией не зависят от итогов выборов, считает эксперт
100000
Обсудить 0
ЦИК АбхазииАбхазияРоссияВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Крымский депутат назвал условие Волкера для возвращения России в G7 нелепым
РИА
Новости
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Михаил Гуцериев
Forbes назвал самые богатые семьи России
Лента
новостей
Игорь Коломойский
Коломойский назвал условие, при котором Зеленскому скажут "до свидания"
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму объяснили, почему украинские туристы массово едут на полуостров
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Вид на горы в Кабардино-Балкарии
Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Операция
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Стена на границе Мексики и США
СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
ЛЭП. Архивное фото
В ДНР более 25 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
Вид на Филиппины
Около Филиппин вспыхнул пожар на пассажирском пароме
Участник акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у офиса президента Украины в Киеве. 28 августа 2019
У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Ведущий в США извинился за слова о связях Трампа с "русскими олигархами"
01:09Хуситы заявили об ударе по аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии
01:07Сенатор Джиллибранд прекратила борьбу за пост президента США
01:03Во Флориде объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
01:03Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
01:01Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
Лента новостейМолния