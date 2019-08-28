ЦИК Абхазии откроет в России участки для голосования на втором туре выборов

При этом, по его словам, в Турции участок не будет открываться, так как там в первом туре там не состоялось голосование.

В Абхазии 25 августа прошли выборы главы государства. Изначально за пределами республики планировалось организовать три участка: два - в России и один - в Турции, где проживает самая большая абхазская диаспора. Однако участок в этой стране, которая не признает независимость Абхазии, так и не открылся, и голосование там не состоялось. Второй тур пройдет 8 сентября, в нем примут участие действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов, и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).