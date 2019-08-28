Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T09:08Z
https://ria.ru/20190828/1557975020.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153268/93/1532689318_0:221:3247:2047_1036x0_80_0_0_e63a54422339994a59a1363af5c17796.jpg
РИА Новости

В секторе Газа в результате двух взрывов погибли три сотрудника полиции

09:08 28.08.2019
201
© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкСектор Газа. Архивное фото
Сектор Газа. Архивное фото
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Три сотрудника полиции погибли в результате двух взрывов в секторе Газа, сообщается в пресс-релизе МВД анклава.
Ранее сообщалось о двух погибших и одном раненом.
Как сообщается, взрывы произошли поздно вечером во вторник возле двух КПП палестинского движения ХАМАС.
"Трое сотрудников полиции погибли вчера ночью в секторе Газа", - говорится в заявлении.
"Службы безопасности смогли выяснить детали этого преступления и его исполнителей и продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства", - заявили в МВД, добавив, что виновные "понесут наказание".
МВД опровергло первоначальные сообщения о том, что за атакой стоит Израиль.
Ранее сообщалось, что МВД сектора Газа объявило в среду в полночь ЧП во всех структурах безопасности в анклаве.
Израильские военнослужащие
27 августа, 16:21РИА Новости
Армия Израиля атаковала объект ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
300010
Обсудить 0
В мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане не менее 14 человек погибли при нападении талибов
РИА
Новости
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре
Автомобиль скорой помощи Украины
Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух
Сотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
В Ираке приговорили к смертной казни 11 террористов
Лента
новостей
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане три ребенка погибли при обстреле со стороны Пакистана
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
ЕК не исключила личной встречи Юнкера и Джонсона по Brexit
Скорая помощь, Палестина
В секторе Газа двое палестинцев погибли в результате удара с воздуха
Ливанские военные
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Израильские военные
Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
Израильские военнослужащие
Армия Израиля атаковала объект ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Ираном
Последствия обстрела
Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Карета скорой помощи
СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии
Новый министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня в Кашмире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
Лента новостейМолния