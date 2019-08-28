В секторе Газа в результате двух взрывов погибли три сотрудника полиции

ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Три сотрудника полиции погибли в результате двух взрывов в секторе Газа, сообщается в пресс-релизе МВД анклава.

Ранее сообщалось о двух погибших и одном раненом.

Как сообщается, взрывы произошли поздно вечером во вторник возле двух КПП палестинского движения ХАМАС.

"Трое сотрудников полиции погибли вчера ночью в секторе Газа", - говорится в заявлении.

"Службы безопасности смогли выяснить детали этого преступления и его исполнителей и продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства", - заявили в МВД, добавив, что виновные "понесут наказание".

МВД опровергло первоначальные сообщения о том, что за атакой стоит Израиль.