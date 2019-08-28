Цыгане, из-за которых возник конфликт в кузбасском селе, живут в своем доме

КЕМЕРОВО, 28 авг - РИА Новости. Цыганская семья, из-за которой разгорелся конфликт в кемеровском селе, живет в своем доме, обстановка в селе спокойная, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями. Также сообщалось, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан, в отношении него Ленинск-Кузнецкий районный суд избрал меру пресечения, заключив под стражу на два месяца.

"Ситуация в селе Подгорное нормализовалась, но не потому что цыгане уехали, цыганские семьи живут на месте по-прежнему в своих домах и спокойно работают.... Они (цыгане – ред.) уезжали на пару дней к родственникам, но уже вернулись. Около домов охрана нигде не стоит. Там полицейские дежурят, но они дежурят просто по территории деревни, проезжают там экипажи ППС, ГИБДД", – пояснил собеседник агентства.