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РИА Новости

Цыгане, из-за которых возник конфликт в кузбасском селе, живут в своем доме

09:07 28.08.2019
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© Фото : страница "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во ВКонтактеПолиция в селе Подгорное
Полиция в селе Подгорное
© Фото : страница "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во ВКонтакте
КЕМЕРОВО, 28 авг - РИА Новости. Цыганская семья, из-за которой разгорелся конфликт в кемеровском селе, живет в своем доме, обстановка в селе спокойная, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями. Также сообщалось, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан, в отношении него Ленинск-Кузнецкий районный суд избрал меру пресечения, заключив под стражу на два месяца.
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"Ситуация в селе Подгорное нормализовалась, но не потому что цыгане уехали, цыганские семьи живут на месте по-прежнему в своих домах и спокойно работают.... Они (цыгане – ред.) уезжали на пару дней к родственникам, но уже вернулись. Около домов охрана нигде не стоит. Там полицейские дежурят, но они дежурят просто по территории деревни, проезжают там экипажи ППС, ГИБДД", – пояснил собеседник агентства.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщила, что обстановка в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района спокойная, полицейские на месте проводят мероприятия по охране общественного порядка. Также в пресс-службе уточнили, что участники данного инцидента от обеих сторон уже привлекались к уголовной ответственности, а самой драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее.
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