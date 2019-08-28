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РИА Новости

Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь

09:04 28.08.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на горы в Кабардино-Балкарии
Вид на горы в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 28 авг - РИА Новости. Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты не выходили на связь из-за разрядившейся рации, с ними все в порядке, сообщает ГУМЧС по республике.
Во вторник в ведомстве сообщили, что спасатели вышли на поиски альпинистов из Москвы и Ялты, вовремя не вышедших на связь. Отмечалось, что для поисков был задействован вертолёт.
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"По состоянию на 20.27 вторника, двое пропавших альпинистов в ущелье Безенги вышли на связь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Альпинисты продолжают движение по своему маршруту. У них разрядилась рация", - сообщили в МЧС.
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МЧС РФКабардино-БалкарияПроисшествия
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