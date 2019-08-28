Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь

ПЯТИГОРСК, 28 авг - РИА Новости. Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты не выходили на связь из-за разрядившейся рации, с ними все в порядке, сообщает ГУМЧС по республике.

Во вторник в ведомстве сообщили, что спасатели вышли на поиски альпинистов из Москвы и Ялты, вовремя не вышедших на связь. Отмечалось, что для поисков был задействован вертолёт.