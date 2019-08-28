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РИА Новости

Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух

09:03 28.08.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Спасатели обнаружили под завалами дома в городе Дрогобыч в Львовской области второго погибшего, сообщила пресс-служба областного отделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее Нацполиция сообщила, что в 2.50 мск в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв. Обрушилась часть здания, один человек погиб, семеро госпитализированы. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.
"По состоянию на 8.00 (совпадает с мск - ред.) обнаружены двое погибших. Из-под завалов спасены шесть человек. Всего в медицинские учреждения госпитализированы семь человек, из них четыре ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении госслужбы на странице в Facebook.
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