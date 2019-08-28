Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Спасатели обнаружили под завалами дома в городе Дрогобыч в Львовской области второго погибшего, сообщила пресс-служба областного отделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Нацполиция сообщила, что в 2.50 мск в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв. Обрушилась часть здания, один человек погиб, семеро госпитализированы. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.