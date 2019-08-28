В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива

ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли жилой массив в подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Голубовское, пострадавших нет, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Несмотря на условия достигнутого перемирия, вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты республики, целенаправленно открывая огонь по объектам гражданской инфраструктуры",- сказал он.
По словам Осадчего, в 6.50 мск украинские силовики открыли огонь по жилому массиву в поселке Голубовское из гранатометов различных типов. По данным оборонного ведомства, жертв удалось избежать, информация о разрушениях уточняется.