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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива

08:58 28.08.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли жилой массив в подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республике поселке Голубовское, пострадавших нет, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Несмотря на условия достигнутого перемирия, вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты республики, целенаправленно открывая огонь по объектам гражданской инфраструктуры",- сказал он.
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По словам Осадчего, в 6.50 мск украинские силовики открыли огонь по жилому массиву в поселке Голубовское из гранатометов различных типов. По данным оборонного ведомства, жертв удалось избежать, информация о разрушениях уточняется.
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