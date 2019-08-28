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РИА Новости

В Росстате рассказали о рационе россиян

08:39 28.08.2019 (обновлено: 11:48 28.08.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовБургеры в "Экспофоруме" на XX Петербургском международном экономическом форуме
Бургеры в Экспофоруме на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Росстат рассчитал среднесуточную калорийность и состав рациона россиян, сообщает RT со ссылкой на данные статистической службы.
Так, энергетическая ценность питания в среднем составляет 2651,5 килокалории в сутки. Это 335,4 грамма углеводов, 108,6 грамма жиров и 80 граммов белков.
Отмечается, что более трети рациона составляют хлеб и хлебная продукция — 34,3%. На долю мяса и колбасы приходится 17,9%. Сахар и кондитерские изделия составляют около 12% суточного потребления.
Больше всего калорий из пищи получали жители Дагестана — 3988,3 килокалории. В тройке лидеров — Кабардино-Балкария (3619,3 килокалории) и Ингушетия (3406,4 килокалории).
Наименьшая энергетическая ценность рациона зафиксирована в Рязанской области — 2180,1 килокалории.
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