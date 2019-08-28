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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки

08:37 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСнаряд с маркировкой болгарского производства выпущенный по поселку Зайцево города Горловка Донецкой области
Снаряд с маркировкой болгарского производства выпущенный по поселку Зайцево города Горловка Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики в среду утром обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, выпустив при этом 37 мин и артснарядов, сообщили журналистам в Народной милиции ДНР.
"В 6.10 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новолуганское, находящегося на подконтрольной Украине территории, оккупанты из 30-й бригады выпустили 25 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному (окраина Горловки – ред.), а в 6.20 противник обстрелял Калининский район Горловки с применением артиллерии калибром 122 миллиметра", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по Калининскому району города было выпущено 12 снарядов.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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