В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики в среду утром обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, выпустив при этом 37 мин и артснарядов, сообщили журналистам в Народной милиции ДНР.

"В 6.10 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новолуганское, находящегося на подконтрольной Украине территории, оккупанты из 30-й бригады выпустили 25 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному (окраина Горловки – ред.), а в 6.20 противник обстрелял Калининский район Горловки с применением артиллерии калибром 122 миллиметра", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, по Калининскому району города было выпущено 12 снарядов.