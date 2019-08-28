В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Первый в России крымский фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ" должен стать ежегодным, заявила министр культуры республики Арина Новосельская.
"Этот фестиваль должен стать обязательно ежегодным. Это очень хороший, замечательный фестиваль. Он обязательно окрепнет. Пока он молодой, новое место, еще не весь быт обустроен. По линии министерства культуры Крыма очень много проходит творческих мероприятий, которые также могут потенциально сотрудничать с этим фестивалем", - сказала РИА Новости Новосельская.
По ее словам, фестиваль "Таврида – АРТ" популяризирует Крым, так как является местом концентрации творческой молодежи всей страны.
"Таврида – АРТ" - это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Фестиваль творческой молодежи проходил 20-26 августа в районе Судака. Ядром фестиваля стали восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств.