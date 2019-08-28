В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным

"Этот фестиваль должен стать обязательно ежегодным. Это очень хороший, замечательный фестиваль. Он обязательно окрепнет. Пока он молодой, новое место, еще не весь быт обустроен. По линии министерства культуры Крыма очень много проходит творческих мероприятий, которые также могут потенциально сотрудничать с этим фестивалем", - сказала РИА Новости Новосельская.