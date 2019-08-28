В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР

Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье. Архивное фото

Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

© Фото : Марина Склярова Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Специалисты выведут за акваторию Дальневосточного морского заповедника в Приморье выброшенную у его границ северокорейскую шхуну, сообщает учреждение.

Ранее пограничники проинформировали, что иностранные суда запросили разрешение переждать тайфун "Кроса" близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "терплю бедствие". С нормализацией погоды сотни северокорейских шхун ушли из российских вод. С разбитых штормом судов КНДР было снято 75 рыбаков, их отправили на родину. Девятнадцатого августа сообщалось, что одну из шхун выбросило на акваторию бухты Астафьева на территории заповедника. Разлива топлива на момент выброса не было. Судно окружили боновыми заграждениями, поверхности изнутри обработали сорбентом, а 26 августа ее вывели за акваторию заповедника.

"Во время тайфуна "Кроса" в районе Восточного участка Дальневосточного морского заповедника было выброшено две северокорейских шхуны... Вторая была обнаружена на границе охранной зоны в районе мыса Красный Утёс", - говорится в сообщении.

Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили. Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров. Отмечается, что загрязнения акватории и топлива внутри лодки нет. Шхуну обработали изнутри и снаружи сорбентами.

"В рамках договора о сотрудничестве с пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю по погодным условиям планируется вывод шхуны за акваторию охранной зоны заповедника", - отмечает учреждение.