В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров

Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии

ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Пять лесных пожаров потушены за сутки в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

"По оперативным данным, за прошедшие сутки в республике ликвидировано пять пожаров в зоне контроля. На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению четырех лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем в зоне обслуживания, составляет 447 га", - отмечает пресс-служба.

К тушению привлечены 168 человек и шесть единиц техники.