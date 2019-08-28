В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров

ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Пять лесных пожаров потушены за сутки в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.
"По оперативным данным, за прошедшие сутки в республике ликвидировано пять пожаров в зоне контроля. На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению четырех лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем в зоне обслуживания, составляет 447 га", - отмечает пресс-служба.
К тушению привлечены 168 человек и шесть единиц техники.
По данным ведомства, на труднодоступных землях лесного фонда под наблюдением находятся 71 зарегистрированная термоточка. В зоне контроля огнем пройдена площадь в 152 480 гектаров.
14 августа, 15:58РИА НовостиРослесхоз дал оценку ситуации с лесными пожарами в Сибири