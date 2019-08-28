Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T08:15Z
https://ria.ru/20190828/1557973906.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155707/44/1557074489_0:203:2560:1643_1036x0_80_0_0_c5f52a37b76fc21e256553a885818e82.jpg
РИА Новости

В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров

08:15 28.08.2019
128
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Пять лесных пожаров потушены за сутки в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.
"По оперативным данным, за прошедшие сутки в республике ликвидировано пять пожаров в зоне контроля. На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению четырех лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем в зоне обслуживания, составляет 447 га", - отмечает пресс-служба.
К тушению привлечены 168 человек и шесть единиц техники.
По данным ведомства, на труднодоступных землях лесного фонда под наблюдением находятся 71 зарегистрированная термоточка. В зоне контроля огнем пройдена площадь в 152 480 гектаров.
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
14 августа, 15:58РИА Новости
Рослесхоз дал оценку ситуации с лесными пожарами в Сибири
310000
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи Украины
Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух
РИА
Новости
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
МЧС подтвердило гибель трех рабочих при обрушении здания в Новосибирске
Судостроительный завод Красное Сормово в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Пожар на заводе "Красное Сормово" произошел во время сварочных работ
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
Лента
новостей
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в зоне тушения в России увеличилась за сутки
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Саратове в ДТП погибли три человека
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды предложил включать блогеров в оперативные штабы при ЧС
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Главный педиатр Москвы дал советы родителям первоклассников
Пожар
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
Один человек погиб при обрушении здания в Новосибирске
Вид на Филиппины
Около Филиппин вспыхнул пожар на пассажирском пароме
Трансформаторы подстанции
В Якутии из-за аварии около 87 тысяч человек остались без электричества
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение на судоверфи завода
Поврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
Во Владивостоке из-за схода селя закрыли движение поездов на участке ДВЖД
Офис компании Яндекс
Сервисы "Яндекса" будут предупреждать водителей о школах на маршруте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
01:01Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Лента новостейМолния