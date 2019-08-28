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РИА Новости

В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"

08:09 28.08.2019
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© AFP 2019 / Fred Dufour Высотные здания на этапе строительства вблизи Центрального делового района Пекина. 26 мая 2017
Высотные здания на этапе строительства вблизи Центрального делового района Пекина. 26 мая 2017
© AFP 2019 / Fred Dufour 
Высотные здания на этапе строительства вблизи Центрального делового района Пекина. 26 мая 2017. Архивное фото
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Народный банк Китая (Центробанк) назвал "неточными предположениями" появившиеся в СМИ сообщения о том, что КНР выпустит свою национальную криптовалюту уже в ноябре этого года, сообщает информационный портал "Синьлан Цайцзин" со ссылкой на источник в ЦБ.
"Все это неточные предположения", - заявил порталу источник, пожелавший сохранить анонимность.
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Ранее заместитель департамента клиринга и расчетов ЦБ КНР Му Чанчунь заявил, что Китай "близок" к тому, чтобы выпустить свою цифровую валюту. По его словам, национальная криптовалюта будет замещать денежный агрегат М0 и контролироваться Народным банком (ЦБ). При этом он не назвал конкретных сроков, когда криптовалюта может быть выпущена.
При этом журнал Forbes со ссылкой на источник, работавший ранее на китайское правительство, сообщил во вторник, что запуск китайской криптовалюты может произойти уже 11 ноября этого года, когда в Китая отмечают "День холостяка" и проводят крупнейшие распродажи на торговых онлайн-площадках, в первую очередь на площадках компании Alibaba. По словам источника издания, необходимая для запуска собственной криптовалюты технология была готова еще в прошлом году.
В свою очередь финансовый аналитик Пол Шульте, который до 2012 года работал в крупнейшем китайском банке ICBC, сообщил, что китайский ЦБ запустит национальную криптовалюту в ближайшие месяцы, по его словам, одновременно ее получат Банк Китая, банк ICBC, Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China, ABC), China Construction Bank, компании Alibaba и Tencent, которые владеют крупнейшими платежными онлайн сервисами, а также национальная платежная система Китая Union Pay.
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