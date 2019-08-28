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РИА Новости

В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение

07:34 28.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Синоптики продлили еще на два дня штормовое предупреждение в Приморье, где уже двое суток идут ливни, а местами подтоплены дороги и дома, сообщает Примгидромет.
В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и во Владивостоке на 27 и 28 августа было объявлено штормовое предупреждение. В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В Партизанском районе подтоплено 9 домов и 40 придомовых территорий. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
"В связи с влиянием малоподвижного атмосферного фронта в Приморском крае продолжится период дождливой погоды. Штормовое предупреждение распространяется и на последующие дни: 29 августа во Владивостоке и западной половине Приморья, 30 августа на большей территории края ожидается сильный дождь, местами очень сильный дождь, сильные ливни. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 13-18 м/с", - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что паводковая ситуация на реках края осложнится. Уровень воды на большинстве рек края поднимется на 0,4-1,3 метра, на реках на юге региона - до 2,5 метра. На отдельных участках рек ожидается выход воды из берегов и подтопления.
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