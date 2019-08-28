В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Синоптики продлили еще на два дня штормовое предупреждение в Приморье, где уже двое суток идут ливни, а местами подтоплены дороги и дома, сообщает Примгидромет.

В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и во Владивостоке на 27 и 28 августа было объявлено штормовое предупреждение. В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В Партизанском районе подтоплено 9 домов и 40 придомовых территорий. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.