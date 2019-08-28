Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Площадь пожаров в лесах Красноярского края за сутки выросла с 294,1 тысячи до 297,8 тысячи гектаров, сообщается на сайте красноярского Лесопожарного центра.

"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 28 августа на территории края действует 119 лесных пожаров на общей площади - 297 853,11 гектаров, в том числе в зоне контроля - 117 на площади - 297 853 гектаров", - говорится в сообщении.

На это же время во вторник в крае горело 294 152 гектара леса в зоне контроля.

Пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском, Мотыгинском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 111 человек, задействовано две единицы техники.