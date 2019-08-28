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РИА Новости

Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки

06:52 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Площадь пожаров в лесах Красноярского края за сутки выросла с 294,1 тысячи до 297,8 тысячи гектаров, сообщается на сайте красноярского Лесопожарного центра.
"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 28 августа на территории края действует 119 лесных пожаров на общей площади - 297 853,11 гектаров, в том числе в зоне контроля - 117 на площади - 297 853 гектаров", - говорится в сообщении.
На это же время во вторник в крае горело 294 152 гектара леса в зоне контроля.
Пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском, Мотыгинском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 111 человек, задействовано две единицы техники.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Позднее режим был снят в Бурятии, Якутии и Приангарье. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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