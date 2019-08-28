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РИА Новости

Въезд и выезд из аэропорта во Владивостоке ограничили из-за подтопления

06:48 28.08.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Въезд и выезд транспорта с территории аэропорта Владивостока ограничили из-за подтоплений, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
Аэропорт сообщал, что из-за подтоплений многие пассажиры прибывают с опозданием. Службы аэропорта устраняют последствия ливней. Аэродромная инфраструктура работает без сбоев. Все рейсы выполняются в пределах расписания с небольшой задержкой.
"В результате обильных осадков оказалась затопленной территория привокзальной площади Международного аэропорта Владивосток, в том числе и парковка для автотранспорта. В настоящее время въезд и выезд транспортных средств на территорию аэропорта ограничены", - говорится в сообщении.
На подъездах к аэропорту несут службу наряды ГАИ, они в том числе помогают в аварийно-спасательных работах.
При движении со стороны Владивостока, Артема, поселка Штыково введено ограничение движения большегрузного автотранспорта массой свыше 10 тонн по мосту через реку Артемовка.
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